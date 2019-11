Deboli i mercati del Vecchio Continente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, orfane di Wall Street oggi rimasta chiusa per la festa del Ringraziamento.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.455,7 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,59%.Avanza di poco lo spread, che si porta a +160 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,24%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,31%. Incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Si muove sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,24%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,61% sul FTSE MIB.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti vendite al dettaglio (+2,88%), beni per la casa (+1,91%) e media (+1,73%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,12%), costruzioni (-1,03%) e automotive (-0,99%).Tra idi Milano, in evidenza Moncler (+2,42%), Amplifon (+0,92%), Unipol (+0,68%) e Saipem (+0,68%).Nelle banche, giù il risparmio gestito: sotto pressione Azimut, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola Poste Italiane, con un netto svantaggio dell'1,44%.di Milano, Danieli (+4,96%), Guala Closures (+4,19%), IMA (+4,16%) e OVS (+3,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -3,60%.Crolla CIR, con una flessione del 2,86%.Vendite a piene mani su Credem, che soffre un decremento del 2,57%.Pessima performance per Reply, che registra un ribasso del 2,42%.