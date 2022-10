Deboli i Listini europei nel giorno della BCE

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia,che, secondo il consensus, procederà a un nuovo rialzo dei tassi dell'area euro di 75 punti base, nella sua lotta contro l'inflazione del blocco. Sempre sul fronte delle banche centrali, prende il via oggi il, che si concluderà domani con la decisione sui tassi di interesse.Non aiuta la chiusura contrastata di Wall Street delusa dalle trimestrali dei big tech, Microsoft e Alphabet, a cui si sono aggiunti quelli di Meta, la holding di Facebook, il cui titolo è crollato nell'afterhours dopo i conti e l'outlook debole.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,007. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.665,4 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,09%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +223 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,39%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,24%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,29%; sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,44%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 24.260 punti.Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+7,77%) dopo i conti, Tenaris (+2,79%), ENI (+1,71%) e Unicredit (+1,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -6,10% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti di bilancio.Sensibili perdite per Moncler, in calo del 5,02% all'indomani dei risultati dei primi 9 mesi.Prysmian scende dell'1,94%.Calo deciso per Telecom Italia, che segna un -1,07%.Al Top tra le azioni italiane a, Saras (+3,28%), Fincantieri (+2,62%), Mfe A (+2,56%) e Datalogic (+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Salcef Group, che continua la seduta con -3,16%.In apnea Wiit, che arretra del 2,67%.Tonfo di Reply, che mostra una caduta del 2,61%.Sotto pressione Antares Vision, con un forte ribasso dell'1,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 13%; preced. 12,48%)11:00: Fatturato industria, mensile (preced. -0,1%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,1%; preced. -0,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 5%; preced. -0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 214K unità).