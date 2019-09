Deboli gli Eurolistini. Sale l'attesa per la BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Prevale la cautela tra gli investitori mentre sale l'attesa per la. Gli addetti ai lavori si attendono un taglio dei tassi sui depositi e la ripresa del quantitative easing dal prossimo mese.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,23 dollari per barile.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +153 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,95%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio Londra -0,2%. Dimessa Parigi, con un calo frazionale dello 0,42%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%.petrolio (+0,51%) e materie prime (+0,42%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti automotive (-2,18%), sanitario (-1,80%) e costruzioni (-1,35%).di Piazza Affari, tonica Unipol che evidenzia un bel vantaggio dell'1,94%.In luce UnipolSai, con un ampio progresso dell'1,86%.Andamento positivo per Saipem, che avanza di un discreto +1,24%. Performance modesta per ENI, che mostra un moderato rialzo dello 0,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari, che prosegue le contrattazioni a -3,83%.Pessima performance per Amplifon, che registra un ribasso del 3,49% dopo il taglio del giudizio da parte di Jefferies.Sessione nera per Nexi, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.In caduta libera Diasorin, che affonda del 3,36%.del FTSE MidCap, Banca Farmafactoring (+2,42%), Maire Tecnimont (+1,64%), Saras (+1,47%) e Illimity Bank (+1,41%). Giù Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -6,77%. Pesante Inwit, che segna una discesa di ben -4,67 punti percentuali.