Debole Piazza Affari in sintonia con le borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al giro di boa, in sintonia con le alle altre Borse di Eurolandia. Tra gli investitori regna un clima di incertezza mentre si ragiona oramai sull'avvio della fase 2 e la ripresa delle attività economiche.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.683,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) (-28,3%), che ha toccato 13,1 dollari per barile, a causa dello stop ai consumi per effetto del lockdown.Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +240 punti base, aumentando di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,93%.discesa modesta per Francoforte, che cede un piccolo -0,68%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,85%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,86%.Buona la performance a Milano dei comparti sanitario (+3,45%), viaggi e intrattenimento (+3,21%) e costruzioni (+2,31%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-3,22%), petrolio (-2,42%) e materie prime (-1,80%).Tra idi Milano, in evidenza Juventus (+10,70%), Amplifon (+6,49%), Diasorin (+4,78%) e CNH Industrial (+2,33%).Giù, invece, ENI, che prosegue le contrattazioni a -3,49%.Vendite a piene mani su Nexi, che soffre un decremento del 3,44%.Pessima performance per Terna, che registra un ribasso del 2,44%.Soffre Saipem, che evidenzia una perdita del 2,38%.del FTSE MidCap, Carel Industries (+4,85%), FILA (+4,65%), Fincantieri (+3,87%) e Tinexta (+3,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -3,81%.Sessione nera per Cattolica Assicurazioni, che lascia sul tappeto una perdita del 3,31%.In caduta libera Mondadori, che affonda del 2,76%.Pesante Enav, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali.