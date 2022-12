Debole l'azionario europeo. Focus sulle banche centrali

(Teleborsa) -, dopo il forte rialzo della vigilia in scia al dato sull', che lascia sperare in una stretta meno aggressiva da parte della, la cui decisione è attesa stasera al termine della riunione di politica monetaria. In focus anche le mosse domani disui tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.808,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,06%.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +190 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,85%.contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,56%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,38%; deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,23% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 26.640 punti.Tra idi Milano, in evidenza Tenaris (+1,56%), Saipem (+1,21%), Banca Mediolanum (+0,81%) e Enel (+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.Fiacca Recordati, che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.Discesa modesta per Unipol, che cede un piccolo -1,08%.Pensosa Campari, con un calo frazionale dello 0,84%.Tra i, El.En (+1,99%), Juventus (+1,82%), Illimity Bank (+1,30%) e Salcef Group (+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Industrie De Nora, che ottiene -1,53%.Sotto pressione Sesa, che accusa un calo dell'1,51%.Tentenna Webuild, con un modesto ribasso dell'1,49%.Giornata fiacca per Technogym, che segna un calo dell'1,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,6%; preced. -4,6%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -2,6%; preced. -1,7%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,9%; preced. 11,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 2%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%).