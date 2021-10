Debole il mercato americano dopo inflazione e prime trimestrali

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 16:45

(Teleborsa) - Dopo un'apertura in positivo, il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,60%: l'indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.334 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,22%); leggermente negativo l'S&P 100 (-0,34%).

È aumentata, risultando leggermente sopra le attese, l'inflazione negli Stati Uniti a settembre. L'aumento dei prezzi spaventa gli investitori, con i problemi alla supply chain che potrebbero avere effetti sui margini dei trimestre in corso. È intanto iniziata la stagione delle trimestrali della banche, con BlackRock che ha registrato un utile del 3° trimestre in crescita del 19% e JPMorgan che ha messo a segno utili in crescita trainati dal boom dell'M&A e una forte performance nelle IPO.



In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori finanziario (-1,46%), energia (-0,97%) e beni industriali (-0,75%).



La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Salesforce.Com (+1,59%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express, che prosegue le contrattazioni a -2,99%.



Crolla JP Morgan, con una flessione del 2,53%.



Sotto pressione Boeing, che accusa un calo dell'1,50%.



Scivola McDonald's, con un netto svantaggio dell'1,44%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Xilinx (+3,32%), Discovery (+3,01%), Moderna (+2,71%) e Discovery (+2,44%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Monster Beverage, che prosegue le contrattazioni a -3,10%.



Vendite a piene mani su American Airlines, che soffre un decremento del 2,24%.



Pessima performance per Henry Schein, che registra un ribasso del 2,05%.



In rosso Expeditors Intern Of Washington, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.