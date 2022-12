Debole Goldman Sachs alle prese con i licenziamenti

Venerdì 16 Dicembre 2022, 17:15







(Teleborsa) - Debole il titolo Goldman Sachs che scambia in ribasso dell'1,46%.



A pesare sulle azioni della prima banca d'investimento USA, contribuisce l'indiscrezione rilanciata dal CNBC secondo cui Goldman Sachs prevede di tagliare fino all'8% dei suoi dipendenti, in gennaio, preparandosi ad una possibile recessione.



L'andamento della banca d'affari americana nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Lo scenario di breve periodo di Goldman Sachs evidenzia un declino dei corsi verso area 343,2 USD con prima area di resistenza vista a 346,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 341,8.