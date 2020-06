Debito pubblico, Tesoro: in calo dal 2021, gestione soddisfacente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'impennata nela causa dell'emergenza coronavirus, iltornerà a scendere dall'anno prossimo, e per il Ministero dell'economia al momento la gestione dei titoli di Stato èLo ha affermato DavideCapo del Debito Pubblico al dipartimento del Tesoro presentando in una videoconferenza il nuovopensato per i piccoli risparmiatori."Gli effetti di questa- ha spiegato il responsabile - si traducono in un aumento importante delle necessità di finanziamento dello Stato. Quest'anno avremo un incremento importante del rapporto debito-PIL, che peròtornerà a scendere, sperando in una traiettoria discendente sempre più consistente neiDopo lea marzo, ha aggiunto Iacovoni, "in questa fase di mercato ci sono negoziazioni molto elevate quotidianamente, con livelli di tassi e di presenza degli investitori piuttosto soddisfacente. La situazione di gestione del debito appare in linea" con le ultime strategie del Tesoro e "ci stiamo già attrezzando per rendere la gestione del debito agevole nei prossimi anni, nonostante le