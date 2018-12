Debito pubblico sale ancora a ottobre e si porta oltre 2.334 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo la pausa estiva, spingendosi sempre più vicino al record toccato a luglio. Secondo il bollettino statistico diinfatti il debito ha registrato unL'aumento del debito corrisponde al fabbisogno rilevato nel mese di ottobre ed è l'effetto della riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (1 miliardo in meno), combinata con la variazione dei cambi e gli aggiustamenti su emissioni e rimborsi di titoli.Più in dettaglio, l'aumento del debito è stato, che hanno aumentato il debito di, mentre quello delleincrementa di. Stabile la posizione degli Enti di previdenza., con una diminuzione di 0,9 miliardi sullo stesso mese del 2017 e con una variazione pari aComplessivamente,dell'anno le, in linea con lo stesso periodo del 2017, anche se al netto di alcune "disomogeneità" si può stimare un andamento più favorevole.