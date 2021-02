© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di euro a fine 2020, rispetto si 2.409,9 miliardi di fine 2019 (pari al 134,7% del PIL). E' quanto emerge dagli ultimi dati della, che ha pubblicato l'inserto "Finanza pubblica" contenente le ultime stime sul debito e fabbisogno per l'anno 2020. A dicembre ladel debito era pari a(era 7,3 nel 2019).L'aumento del debito, pari a circanel 2020, ha riflesso sia il(152,4 miliardi) sia l'incremento delle(+9,6 miliardi a 42,5), mentre scarti e premi all'emissione e al rimborso, rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e variazione del cambio hanno diminuito il debito di 2,6 miliardi.Più in dettaglio, il debito consolidato delleè cresciuto di 160,1 miliardi a 2.484,9 miliardi di euro, mentre quello dellè diminuito di 0,8 miliardi a 84,2 ed il debito degliè rimasto sostanzialmente stabile.Laè cresciuta nel 2020dal 16,8% del 2019, "per effetto degli acquisti di titoli pubblici nell'ambito dei programmi decisi dall'Eurosistema".