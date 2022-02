Debito pubblico, Banca d'Italia: nel 2021 raggiunti i 2.678 miliardi di euro

Martedì 15 Febbraio 2022, 13:45







(Teleborsa) - Il 2021 si è chiuso con un debito pubblico italiano a 2.678 miliardi di euro, che se risulta in aumento rispetto ad un anno prima mostra anche un proseguimento dell'attenuazione iniziata a settembre. Secondo l'ultima nota statistica della Banca d'Italia, nell'ultimo mese dello scorso anno il debito delle Amministrazioni pubbliche era sceso a 2.678 miliardi di euro, a fronte di 2.694 miliardi di novembre.



Si tratta del livello più basso da marzo (2.651 miliardi) ma che risulta invece in crescita su base annua: nel dicembre del 2020 il debito pubblico era salito a 2.573 miliardi, in un anno risulta quindi aumentato di 105 miliardi. I dati di Bankitalia mostrano che il debito ha segnato un picco lo scorso agosto, a 2.734 miliardi, per poi iniziare una graduale attenuazione.