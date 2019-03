Debito, il Tesoro torna a emettere in valuta: private placement in yen

Il Tesoro torna ad emettere in valuta dopo l'ultimo bond che risaliva al 2010. Ieri è stato perfezionato un private placement in yen della durata di quattro anni per un valore che equivale a 227 milioni di dollari. Dal punto di vista del ministero dell'Economia, i "collocamenti privati" fanno parte della normale gestione del debito, quando si presentano le condizioni.



Questo tipo di operazioni sono favorite dal nuovo schema di garanzie che prevede un derivato a protezione dal rischio di cambio (cross-currency swap) ora meno costoso per il Tesoro grazie al meccanismo che collateralizza le esposizioni al rischio di controparte derivanti dall’esistenza stessa del derivato. © RIPRODUZIONE RISERVATA