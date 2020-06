Debito, Governo tedesco approva nuove emissioni da 218 miliardi euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha approvato nuoveda circaper quest'anno, secondo quanto riferito da una fonte governativa.Lo riferisce Reuters che cita due persone vicine al dossier secondo le quali il Ministro delle Finanzechiederà al Parlamento di incrementare ulteriormente le nuove emissioni quest'anno da 62,5 miliardi di euro alla somma record diin una manovra pensata per incentivare la ripresa dalladel coronavirus.Oggi pomeriggio, intanto, la Cancellieraincontrerà i leader dei Laender per un nuovo confronto sulle misure anti-pandemia e sulla distribuzione delle risorse del pacchetto congiunturale daprevisto dalla Grosse Koalition nelle scorse, settimane per sostenere l'economia e le famiglie. Per la prima volta dall'esplosione del Covid,incontrerà i governatori personalmente: è dal 12 marzo che questo non accadeva. Sul tavolo anche misure come distanziamento e obbligo della mascherina neimisure che alcuni Laender vorrebbero allentare o eliminare, e sulle quali potrebbero esserci attriti