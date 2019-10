Istat, nel 2018 rapporto deficit/pil migliora al 2,2%. Debito in crescita

Ultimo aggiornamento: 14:46

Nel 2018 il deficit pubblico dell'Italia è sceso al 2,2% del Pil dal 2,4% dell'anno precedente, mentre il debito è salito al 134,8%, a fine anno, dal 134,1%. Sono i due dati principali di finanza pubblica elaborati da Istat e Banca d'Italia e trasmessi dall'Istituto di statistica alla Commissione europea in base Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (Pde) annesso al Trattato di Maastricht. Sulla notifica dell'Italia «non sono state espresse riserve», osserva l' Istat, come sarebbe stato fatto, invece, in caso di dubbi sulla qualità dei dati comunicati.Nel 2018 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è stato pari a -38.551 milioni di euro, in diminuzionedi circa 3,5 miliardi rispetto al 2017. Il saldo primario (che corrisponde al deficit al netto della spesa per interessi) èrisultato positivo e pari all'1,5% del Pil, con una crescita di 0,2 punti percentuali dal 2017. La spesa per interessi, infine, che secondo le attuali regole di contabilizzazione non comprende l'impatto delle operazioni di swap, è stata pari al 3,7% del Pil, con una diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al 2017.