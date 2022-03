Debito Argentina: Fmi, Fernández e Georgieva valutano accordo

(Teleborsa) - Il Presidente argentino Alberto Fernández e la titolare del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva hanno valutato ieri in un incontro virtuale l'accordo raggiunto fra il governo argentino e l'organismo di Washington, per un rifinanziamento del debito di 45.000 milioni di dollari, sottolineandone l'importanza.

Nella conversazione, riferisce l'agenzia di stampa Telam, il capo dello Stato argentino ha evidenziato "l'impegno fermo e determinato" per raggiungere gli obiettivi dell'Extended Facility Program approvato dal Parlamento la scorsa settimana. Da parte sua il board del Fmi si riunirà venerdì prossimo l'intesa raggiunta e in caso di sua approvazione, che si ritiene scontata, scatterà il piano di rifinanziamento previsto per coprire i 2.014 milioni di dollari di interessi e capitali in scadenza il 31 marzo.

Al dialogo via zoom ha partecipato anche il ministro dell'Economia argentino Martín Guzmán che si trova a Parigi, dove ha raggiunto un accordo ieri con il Club di Parigi di rinviare a giugno la discussione finale riguardante il rimborso del debito di 2.000 milioni di dollari esistente con questo organismo

