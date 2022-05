DeA Capital, risultato netto 1° trimestre a 0,6 milioni

Giovedì 12 Maggio 2022, 17:45







(Teleborsa) - DeA Capital chiude i primi tre mesi dell'anno con un risultato netto positivo per 0,6 milioni di Euro, rispetto ai 10,6 milioni di Euro consuntivati nel primo trimestre del 2021.



Al 31 marzo 2022 il Combined AuM era pari a 26,192 miliardi di Euro, in crescita del 5,9% rispetto al 31 marzo 2021, integrando quanto riconducibile a Quaestio Capital SGR: Il Real Estate a 11,928 miliardi (+7%) il Credit a 3,078 miliardi (-2%) il Private Equity a 2,501 miliardi (+9%) Multi-asset / Multi-manager Solutions a 8.685 miliardi (+7%).



La Posizione Finanziaria Netta Consolidata era positiva per 140,8 milioni di Euro (di cui 93,4 milioni di Euro in capo alle Società Holdings), con un miglioramento rispetto ai 135,9 milioni di Euro alla fine del 2021.