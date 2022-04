DeA Capital, De Agostini propone Marco Sala come presidente

Giovedì 7 Aprile 2022, 16:30







(Teleborsa) - Con riferimento all'assemblea degli azionisti di DeA Capital, operatore attivo nell'Alternative Asset Management e quotato su Euronext STAR Milan, il socio De Agostini ha proposto all'assemblea, tra le altre cose: di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Sala; di stabilire in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.