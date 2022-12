DeA Capital continua il rally allo STAR, vicino prezzo OPA

Venerdì 2 Dicembre 2022, 16:30







(Teleborsa) - Brillante rialzo per Dea Capital, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 28,67% a 1,472 euro, confermando la buona performance della prima parte della seduta.



Il titolo, in avvio, non riusciva a fare prezzo, ma una volta entrato agli scambi ha mostrato subito un rialzo a doppia cifra, avvicinandosi al prezzo dell'OPA totalitaria lanciata da De Agostini a 1,5 euro per azione, con l'obiettivo di delisting.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, si nota che la società finanziaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,43%, rispetto a +0,69% dell'indice dei titoli del segmento STAR).



L'esame di breve periodo di Dea Capital classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,483 Euro e primo supporto individuato a 1,465. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,501.