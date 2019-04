De Rita (Censis): senza la memoria del passato non si supera la crisi italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'ascensore sociale si è bloccato e tutti abbiamo il lutto di quel che non è stato, ilche percorre il nostro paese è esattamente questo". Così, in un'intervista a Teleborsa, fotografa e racconta l'dopo la ricerca delche aveva messo in evidenza lo scorso anno,Per il Presidente dell'Istituto di ricerca non abbiamo più la prospettiva di un"Sarà la crisi dell'euro o della produzione industriale o di qualsiasi cosa ormai dobbiamo combattere e dobbiamo combattere con i problemi dell'oggi"."L'aiuto – spiega De Rita – non può arrivare dallo Stato che in questo momento ha di fronte una crisi di tutti i suoi strumenti, soprattutto con questo Governo. Il Governo si dedica alla povertà, alle pensioni anticipate, a garantire qualcosa che non rispecchia le responsabilità dei singoli. In poche parole ci troviamo davanti a un".De Rita. "Il sistema – spiega – è molto più complesso di quanto si possa immaginare: si fa una legge dicendo sconfiggiamo la povertà ma poi alla fine nessuno viene allo sportello per sconfiggere la povertà e ognuno continua a fare il proprio conto, a disperarsi per campare, a disperarsi per esportare".E infine quanto alla possibilità di fare un bel programma per il futuro chiudendosi in una stanza questo verrà meno perché verrebbero a mancare i legami con leche danno senso alle cose di tutti i giorni.In conclusione dice De Rita, "anche i leader non nascono sui progetti e da piani ma dalla realtà e la".di