De Nora, Consob approva prospetto informativo. Via al collocamento

Giovedì 23 Giugno 2022, 07:45







(Teleborsa) - La Consob ha approvato il Prospetto Informativo relativo all'ammissione a quotazione su Euronext Milan delle azioni ordinarie di Industrie De Nora, multinazionale italiana specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde. In aggiunta, la società ricorda che in data 21 giugno Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione su Euronext Milan.



Come già comunicato, il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà ottenuto attraverso un collocamento privato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero. Il collocamento istituzionale è iniziato in data 22 giugno 2022, ed è previsto termini il 27 giugno 2022, salvo proroga o chiusura anticipata. La data di avvio delle negoziazioni prevista è il 29 giugno 2022.