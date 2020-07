© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'rappresenta un, che ha visto accolte le priorità rappresentate nel corso del negoziato durato tre anni: certezza delle norme, loro controllabilità, strumenti di controllo, tutela delle condizioni dei lavoratori, criteri certi per le condizioni di accesso al mercato e alla professione, regolamentazione delle attività di cabotaggio.Si tratta di una, che stabilisce norme chiare sulle condizioni di accesso al mercato e alla professione nel settore dell'autotrasporto, sui tempi di guida e di riposo ed in generale sulle condizioni di lavoro degli addetti del settore e sull'. Norme che non si prestano ad interpretazioni che consentano la loro circonvenzione e che assicurano parità di condizioni alle imprese dell'autotrasporto.