De Micheli firma decreti per trasporto merci pericolose

(Teleborsa) - La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasportiha firmato due decreti per assicurare i s, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull'intero territorio nazionale.Attraverso i due provvedimenti del Mit viene disposta laIn particolare, la prima disposizione riguarda le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull'intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.Nel secondo provvedimento si prevede, invece, che il permesso provvisorio di guida - rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59 - possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l'utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice del codice della strada, non abbia potuto riunirsi.La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.