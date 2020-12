(Teleborsa) - A seguito dell'andamento del business e dei risultati raggiunti dal Gruppo De' Longhi in un contesto particolarmente incerto, la Società, su proposta del Presidente Giuseppe de' Longhi, "ha deciso di procedere con l'attribuzione di un bonus straordinario agli oltre 10.500 dipendenti e collaboratori del Gruppo in tutto il mondo, che verrà erogato entro la fine del corrente anno". L'importo complessivo stanziato è di circa 11 milioni di euro.



Il Gruppo De' Longhi ricorda di aver conseguito, nei primi 9 mesi dell'anno, ricavi in crescita organica del 14,8% ed un Ebitda adjusted di 209 milioni, pari al 14,2% dei ricavi. La società ricorda altresì che, per i 12 mesi del 2020, si aspetta ricavi in crescita organica ad un tasso high single digit e un Ebitda adjusted in aumento sia in valore che in percentuale dei ricavi. © RIPRODUZIONE RISERVATA