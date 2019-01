De' Longhi, ricavi in crescita nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giro d'affari in aumento nel 2018 per il Gruppo De' Longhi., grazie ad un quarto trimestre in crescita del 5,7% a 776 milioni.A livello organico la crescita si è attestata all'8,3% nell'anno e al 7,1% nel quarto trimestre, confermando le aspettative del management., Amministratore Delegato dell'azienda italiana che produce macchine da caffè e piccoli elettrodomestici ha dichiarato di essere molto soddisfatto di avere raggiunto "pienamente i nostri obiettivi di crescita per il 2018, ottenendo una sostenuta progressione di vendite coerente di trimestre in trimestre ed incrementando la nostra leadership nei segmenti chiave. Nei 12 mesi e nel quarto trimestre siamo cresciuti in tutte le aree geografiche, con una forte performance nei segmenti caffè e comfort, accompagnati da chiari segnali di stabilizzazione nel comparto della preparazione dei cibi. Seppur in un contesto di mercato che si presenta complesso anche nel 2019, questi risultati confermano la straordinaria occasione di crescita globale, in particolare per quanto concerne il caffè e il mondo della cucina".