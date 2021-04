7 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - De' Longhi ha collocato titoli obbligazionari ventennali unsecured e non convertibili presso investitori istituzionali statunitensi per 150 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione segue l'approvazione ottenuta da parte del CdA nella riunione dell'11 marzo 2021.

L'emissione costituisce la seconda tranche nel contesto del programma di emissione di obbligazioni "Private Shelf Facility" costituito dalla società nel 2017 ed è stata sottoscritta da primari investitori istituzionali statunitensi (parte del gruppo Prudential). Questa operazione, sottolinea De' Longhi in una nota, si innesta nell'ambito della strategia di allungamento della durata media effettiva del portafoglio di debito di gruppo e per approfittare di condizioni di mercato molto favorevoli. Le risorse reperite saranno utilizzate per le necessità operative correnti e straordinarie del gruppo.

I titoli sono stati emessi in un'unica tranche e hanno una durata di 20 anni, con scadenza in data 7 aprile 2041, e una vita media di 15 anni. Sulle obbligazioni maturano interessi dalla data di sottoscrizione a un tasso fisso pari all'1,18% annuo. Il rimborso del prestito avverrà annualmente in quote costanti in linea capitale, la prima delle quali sarà dovuta il 7 aprile 2031 e l'ultima alla data di scadenza, fatta salva la facoltà per la società di rimborso anticipato.