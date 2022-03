De' Longhi, conflitto pesa su outlook. Russia e Ucraina sono 4,9% dei ricavi

(Teleborsa) - De' Longhi, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso il 2021 con ricavi in crescita del 37% a 3.221,6 milioni di euro (+24,3% a perimetro omogeneo); un EBITDA adjusted a 515 milioni di euro, in rialzo al 16% dei ricavi dal 15,6% (456 milioni a perimetro omogeneo), un utile netto a 311,1 milioni di euro, in crescita del 55,4%, e pari al 9,7% dei ricavi (258,7 milioni, in crescita del 29,2%, a perimetro omogeneo) e una posizione finanziaria netta positiva per 425,1 milioni di euro, in miglioramento di 197,1 milioni di euro.

Il consiglio di amministrazione, oltre ad approvare i risultati consolidati del 2021, ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,83 euro per azione, pari ad un pay-out ratio del 40%, in linea con la dividend policy del gruppo. Inoltre, il CdA odierno ha anche approvato una donazione complessiva di 1 milione di euro destinata a organizzazioni non governative, a sostegno delle popolazioni colpite dal conflitto in Ucraina.

Rispetto all'iniziale guidance sulla crescita delle vendite nel 2022 condivisa a fine gennaio, De' Longhi ora intravede rischi che "il conflitto in corso, in mancanza di una risoluzione e normalizzazione pacifica a breve termine, abbia ripercussioni materiali sui mercati russo ed ucraino, nella cui valutazione crediamo sia necessario usare molta cautela". Per questo, l'AD Massimo Garavaglia ha affermato che "per il corrente anno prevediamo quindi ricavi organici per il gruppo in linea con l'anno scorso". L'EBITDA adjusted dovrebbe essere nel 2022 nell'intorno di 450 milioni di euro. Nei 12 mesi 2021 il peso di Russia ed Ucraina sul totale dei ricavi è stato del 4,9% pari a 159,1 milioni di euro.

Dopo l'uscita dei risultati, il titolo è virato pesantemente al ribasso. Seduta negativa per De' Longhi, che si posiziona a 23,74 con una discesa del 7,63%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 22,67 e successiva a 21,61. Resistenza a 28,83.