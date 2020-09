De Lise (commercialisti UNGDCEC): decreto Agosto decisivo per la ripartenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Decisivo per la ripartenza dell'Italia. Così ha definito il Decreto agosto, presidente dell'UNGDCEC (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), presentando il webinar "", in programma domani, venerdì 18 settembre alle ore 15, sulla piattaforma Zoom."Contiene infatti novità in materia di lavoro, misure fiscali, sostegno e rilancio dell'economia: dal taglio dell'al contributo a fondo perduto, fino ad arrivare alla sospensione dei termini processuali e le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Tanti aspetti, ma non tutti positivi: ci sono alcune criticità, alcuni aspetti che possono essere migliorati anche con il contributo della nostra categoria. Il prossimo 7 ottobre avremo la possibilità di incontrare il ministro dell'Economia,, e potremo discutere le nostre proposte a 360 gradi. Da questo incontro ci aspettiamo un vero cambio di passo, siamo convinti che possa essere l'inizio di una nuova era", ha detto De Lise.Al webinar interverranno, direttore dell'Agenzia delle Entrate,, componente della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati, Ettore Perrotti, presidente ODCEC di L'Aquila e Sulmona e Maria Pia Nucera, presidente ADC (Associazione Dottori Commercialisti).A seguire, nel dibattito moderato da, vicepresidente dell'UNGDCEC, gli interventi di Massimiliano Dell'Unto, presidente Commissione consulenza del lavoro e welfare aziendale, Emanuele Serina, vicepresidente dell'UNGDCEC; Francesco Savio, consigliere nazionale dell'UNGDCEC, e Maria Caputo, presidente della Commissione accertamento e riscossione.