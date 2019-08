De Beers, crollano le vendite di diamanti per scarsa domanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, primo gruppo mondiale nell'estrazione di diamanti,, ultimo segno di una domanda più debole nel settore. La società, di proprietà anglo-americana ha dichiarato di aver venduto, in calo rispetto aiGli acquirenti di diamanti, che lucidano e tagliano diamanti per i rivenditori al dettaglio,. Con, le vendite di diamanti di De Beers quest'anno sono inferiori del 26% rispetto ai 3,9 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, secondo l'intermediazione di"Le vendite di diamanti di De Beers rimangono ben al di sotto dei livelli osservati in questo momento lo scorso anno di fronte alla continua incertezza macroeconomica e al rallentamento della produzione di gioielli",. De Beers ha permesso ai suoi clienti di"Con i partecipanti intermedi del mercato che continuano a ridurre i livelli di inventario dei diamanti lucidati, il gruppo De Beers ha offerto ai clienti un'", ha dichiarato Bruce Cleaver, Amministratore Delegato di De Beers .