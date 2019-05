De Beers, calano le vendite dei diamanti grezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -controllato da Anglo American, ha riportato unper il quarto ciclo di vendite dell'anno, citando come causa principale un contesto diDe Beers, che riporta ogni anno 10 cicli di vendita, ha vendutodell'anno analizzato contro i 554 milioni registrati nello stesso ciclo del 2018., De Beers aveva ottenuto vendite di diamanti grezzi pari aLa società ha commentato i risultati ottenuti dichiarando che "il quarto ciclo ha visto vendite di diamanti grezzi più bassi in un contesto di incertezza macroeconomica.inoltrein cui pesa la chiusura tradizionale delle fabbriche indiane per il periodo di vacanza", ha detto l'amministratore delegato di De Beers.