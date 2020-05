© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Avremmo voluto salutare il ritorno del provvedimento in terza lettura al Senato, con una promozione a pieni voti. Avrebbe significato accettare di buon grado il ritardo nella conclusione dell'iter parlamentare a fronte di una legge arricchita e più efficace. Ma purtroppo non è così.commenta così ilIn particolare"Non vogliamo essere disfattisti – afferma il sindacato in una nota – ma la legge su questo rimane incompleta. Prevedere l'obbligo della procedura d'ufficio da parte delle aziende sanitarie nei processi che coinvolgono operatori sanitari vittime d'aggressione, conclusione cui era giunto giustamente il lavoro delle Commissioni, avrebbe rappresentato un passo avanti importante. Spiace molto quindi dover prendere atto di questo grave ripensamento dell'Aula"."L'amara conclusione è che", attacca Bottega."Finalmente – spiega il sindacalista – l'Osservatorio è stato allargato anche ai rappresentanti delle categorie sindacali. Si tratta di una richiesta che avevamo avanzato con forza, ma non certo per manie di protagonismo. Era semplicemente assurdo pensare di intervenire su una problematica che interessa i lavoratori in assenza di chi istituzionalmente è titolato a rappresentarli. Su tale aspetto, dunque, hanno prevalso la logica e il buon senso. Troppo poco, però, per dirci soddisfatti. A maggior ragione – conclude Bottega – in questa difficilissima emergenza che l'intero Paese sta vivendo e che gli operatori sanitari si sono responsabilmente caricati sulle loro spalle".