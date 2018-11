Ultimo aggiornamento: 12:46

Non tutte le agenzie di rating sono preoccupate per la manovra italiana. Se Moody's ha tagliato il giudizio sul merito di credito tricolore e S&P ha mutato l'outlook a "negativo", la canadesesi è detta "".In un commento dal titolo "Italia: guardare oltre il clamore politico" l'agenzia ha spiegato che i"appaiono", che ilha compiutoe nel, e che l'Tuttavia, rileva nel contempo Dbrs, l'in scia ad una, ad unae ai. In questo quadro l'agenzia di rating, si legge ancora nel commento,della performance e nei prossimi trimestri l'economia potrebbe risentirne negativamente.Il problema principale, spiega, è dunque se il Governo riuscirà ad implementare misure a favore dell'occupazione e della crescita. Secondo Dbrs i due partiti al potere,. Questa mancanza di concentrazione è fonte di preoccupazioni", conclude l'agenzia.