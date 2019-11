© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. DBA Group è società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture. SJS Engineering èSi tratta di unatesa ad, in particolare nella contea di Costanza. Il progetto è entrato nella seconda fase. L'obiettivo è proteggere e riabilitare un tratto della costa rumena.di cui 0,9 milioni in sei anni di pertinenza di SJS Engineering (controllata al 75% da DBA Group)."Grazie a questo nuovo incarico - dichiara Francesco De Bettin, Presidente di DBA, contribuendo a realizzare un progetto strategico per la crescita all'estero. Le nostre competenze e i nostri servizi di ingegneria saranno messi anche a servizio delle misure preventive legate ai cambiamenti climatici".Il titolo ha chiuso la sessione a Milano con un netto rialzo del 4,52%.