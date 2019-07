DBA Group si espande: acquisisce Unistar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tramite la propria controllata di diritto sloveno, con sede in Ferrarska ulica 14, 6000 Koper ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita per l'con sede legale in Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana, (Slovenia), operante nei settori della Cyber Security e dell'Information Tecnology.Unistar LC doo è uno dei principali player sloveni attivi, sin dal 1989, nella consulenza, progettazione, integrazione, manutenzione, monitoraggio e gestione h24/7giorni di sistemi ICT, nella fornitura di hardware e software di base, di servizi di virtualizzazione e di cloud computing, di hosting ed housing, e, in generale, di Operation Management. Attraverso Proastec doo, detenuta al 100% , vengono erogati i servizi di Information Security Management e Cybersecurity.Actual IT dd, attraverso questa acquisizione, completa il proprio portafoglio di prodotti e servizi IT da offrire all'intero mercato dei Balcani, del Caucaso e dei Paesi intersecati dalla Belt and Road Initiative e si conferma tra i più importanti gruppi attivi nell'ICT dei Balcani. Grazie all'acquisizione di Unistar LC doo, Actual IT d.d. prevede di generare sinergie in termini di EBITDA comprese tra 1,0 e 1,5 milioni di euro all'anno.Qualora l'operazione andasse a buon fine, il suo contributo al Valore della Produzione estera annuale di DBA Group S.p.A. si attesterebbe all'incirca al 50% ed il valore dei servizi ICT erogati a supporto delle Smart Infrastructure equiparerebbe quello delle componenti di Engineering e Project Management, secondo gli obiettivi di crescita per linee esterne del vigente Piano Industriale 2017-2021. Il Valore della Produzione consolidato pro-forma di DBA Group al 31 dicembre 2018, comprendendo Unistar LC doo, si attesterebbe nell'intorno dei 68 milioni di euro.Il corrispettivo spettante ad Alterna Intertrade d.d. a fronte della cessione del 100% del capitale sociale di Unistar LC d.o.o., soggetto ad aggiustamento, è previsto come segue: (i) Euro 4.300.000, da corrispondere contestualmente al perfezionamento dell'operazione di acquisto; ed (ii) Euro 450.000, da corrispondere in tre tranche (ciascuna di Euro 150.00) pagabili entro il 31 gennaio 2022 (i.e., la prima tranche entro il 31 gennaio 2020, la seconda tranche entro 29 gennaio 2021 e la terza tranche entro il 31 gennaio 2022).