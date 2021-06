DBA Group, si conferma ICT partner strategico del Community Health Center di Lubiana

(Teleborsa) -

ACTUAL IT, controllata di DBA Group, ha ricevuto per mezzo della propria società operativa Unistar LC d.o.o. l'incarico dal Community Health Center di Lubiana per l'attivazione, la manutenzione e la gestione della cyber security del nuovo sistema di comunicazione. I lavori

verranno svolti nell'esercizio in corso.

Il Community Health Center Ljubljana è un'istituzione pubblica che fornisce cure tempestive e di qualità ai residenti della città

di Lubiana ed è uno dei punti di riferimento sanitari per l'intera Slovenia, impiega oltre 1500 persone e copre le esigenze di

circa mezzo milione di residenti, operando secondo elevati standard di qualità certificati.

L'accordo, del valore pari ad 519.720,00 Euro ricompreso nel Piano Industriale, conferma Unistar LC d.o.o. tra i partner di una

delle organizzazioni che fanno parte delle infrastrutture IT strategiche nazionali slovene e, grazie alla scelta tecnologica fatta

dal team di lavoro di Unistar LC d.o.o, mira alla realizzazione di un innovativo sistema informatico di comunicazione che offrirà

le velocità, l'efficienza e la sicurezza necessarie.