DBA Group, perdita di 2,1 milioni di euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) - Il CdA di DBA Group - società quotata su AIM Italia e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture - ha approvato i risultati finanziari al 30 giugno 2021. Il valore della produzione è stato pari a 31,7 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 (29,8 milioni di euro). L'EBITDA Adjusted è stato di 0,38 milioni di euro. Il risultato netto semestrale è stato pari a -2,1 milioni di euro, in linea con il risultato del primo semestre 2020 pari ad -2,1 milioni di euro.



La posizione finanziaria netta è migliorata lievemente di 0,2 milioni di euro nel primo semestre 2021, passando da 16,4 milioni del 2020 ad 16,2 milioni di euro al 30 giugno 2021. Questa riduzione ha beneficiato dell'apporto di cassa positivo generato dalla gestione corrente, sottolinea la società, evidenziando che la riduzione del debito bancario nel semestre è stata pari a 1,3 milioni di euro.



"I risultati semestrali, coerentemente con gli andamenti stagionali che hanno sempre caratterizzato il nostro business, confermano quanto previsto nel piano industriale, approvato nella seconda metà del 2020 e ci rendono confidenti sul raggiungimento dei target previsti", ha commentato il presidente Francesco De Bettin.



"Le previsioni, inoltre, del Recovery Plan italiano, che prevedono investimenti a tutto campo con particolare riguardo alla transizione ecologica ed al digitale, settori nei quali il gruppo opera da sempre, ci rendono ottimisti in termini di crescita e di conferma di posizionamento del gruppo sul mercato Italiano ed estero", ha aggiunto.