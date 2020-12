© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di DBA Group ha deliberato il perfezionamento dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società DBA con socio unico (incorporata) nella società DBA GROUP (incorporante), ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile. Tale operazione si inserisce nelle iniziative previste nel piano industriale con l'La società DBA S.r.l. è nata come ramo d'azienda della controllata DBA PRO contenente la partecipazione della società di dirittosloveno DBA Informacijske d.o.o. (Subholding di diritto sloveno che controlla interamente il Gruppo Actual IT, attivo nell'ICTService, Cyber security e Enterprise Business Solutions).Tale operazione straordinaria - si legge in una nota - consentirà all'emittente, DBA Group di avere il controllo diretto della partecipazione in DBA Informacijske d.o.o., accorciandone la catena di controllo.