17 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - DBA Group, società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture comunica che la controllata Unistar LC, ha ricevuto l'incarico dal Ministero della Pubblica Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la fornitura e la manutenzione in accordo quadro di ICT personal devices ad alta efficienza energetica.

L'incarico è stato ricevuto dal Il Ministero della Pubblica Amministrazione Sloveno, sulla base della decisione del governo della

Repubblica Slovena e secondo il regolamento sugli appalti congiunti del Governo della Repubblica Slovena, mediante una procedura aperta per l'aggiudicazione di appalti congiunti.

Il valore dell'accordo quadro è di Euro 3.228.190 ed impegnerà Unistar LC sia per le attività di fornitura che per le attività di manutenzione per i prossimi 36 mesi. L'attività prevista nel Piano Industriale, presenta una marginalità attesa in linea con quanto ipotizzato per l'Area Strategica di Affari di riferimento.

