DBA Group, non più percorribili target piano al 2023

(Teleborsa) - Il Management, alla luce dell'impatto economico e finanziario del Covid19 sui Key Financials del Gruppo, "ritiene che i valoriprospettici previsti dal Piano Strategico 2020-2023 non siano più percorribili". Lo scrive il Gruppo DBA nella nota dei conti semestrali aggiungendo che "il Management sta elaborando una versione aggiornata del piano con le misure a sostegno della marginalità destinate a contrastare l'erosione di mercato derivante dagli effetti della pandemia sia a livello globale che a livello locale". Il piano aggiornato e le previsioni di chiusura dell'esercizio 2020 - aggiunge - "saranno presentati alla comunità finanziaria entro il mese di ottobre 2020".Il primo semestre si è chiuso con unpari a Euro 29,8 milioni, in diminuzione rispetto al primo semestre2019 Proforma, pari ad Euro 35 milioni (-14,9%).L'Ebitda è pari 0,2 milioni, in incremento rispetto al semestre precedente di Euro 0,4 milioni (Euro -0,2 milioni nel primo semestre 2019 Proforma). L'Ebit del periodo è negativo e pari ad Euro -1,9 milioni, in aumento rispetto al primo semestre 2019 proforma pari a Euro -2,3 milioni.Ilsemestrale è pari ad Euro -2,1 milioni, in diminuzione rispetto al risultato del primo semestre 2019 pari ad Euro -1,6 milioni (Euro -2,1 milioni ProformaLaè diminuita di Euro 0,3 milioni nel primo semestre 2020, passando da Euro 14,7 milioni del 2019ad Euro 14,4 milioni del 30 giugno 2020.