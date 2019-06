DBA Group, Finest entra nel capitale di DBA IT doo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Novità importanti nell'azionariato di. La società finanziaria partecipata in maggioranza dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, è entrata nel capitale sociale della subholding slovena di DBA Group con sede a Koper, con l'obiettivo principale di, area altamente strategica per le imprese, collegata ai grandi flussi della logistica del futuro."L'è il percorso naturale per un'impresa come la nostra che compete sui mercati esteri", ha detto, presidente del Gruppo e Direttore Generale di DBA IT doo, "e la condivisione di obiettivi, di strategie e di risorse costituisce quel moltiplicatore che consente l'ingresso in nuove strade e l'incremento della velocità di crescita".DBA Group è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991 e conta 14 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan.: l'investimento prevede la compartecipazione da parte di Finest mediante un. La società finanziaria apporterà capitale in equity per. Coerentemente con le prassi di mercato, l'apporto di capitale di Finest è accompagnato da una struttura di opzioni call e put esercitabili dai soci sul capitale in conformità alla durata del finanziamento e dall'ingresso di un rappresentante di Finest nell'organo amministrativo di ACTUAL IT DD.