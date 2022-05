DBA Group, CdA approva bilancio 2021

Lunedì 30 Maggio 2022, 16:15







(Teleborsa) - Il CdA di DBA Group ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 che si chiude con un Valore della produzione pari a 79,5 milioni in aumento del 10,5% rispetto ai 71,9 milioni dell'esercizio 2020.



L'EBITDA si attesta a 4,7 milioni (Euro 3,9 milioni nell'esercizio 2020, +22,2%) mentre l'EBITDA Adjusted è pari a 7,3 milioni (Euro 4,4 milioni nell'esercizio 2020, +65,9%).



Il Risultato netto è negativo per 0,7 milioni (Euro -1,2 milioni nell'esercizio 2019) mentre la Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 10,2 milioni si confronta con i 16,4 milioni dell'esercizio 2020.