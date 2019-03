DBA Group, bilancio in positivo per il 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di DBA Group , ile il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.Questo vede evidenziati una, ad un valore che, da 42,25 milioni dell'anno finanziario 2017, si attesta a 46,97 ,milioni in quello appena terminato. Dello stesso avviso anche il% a 48,9 milioni dai 45,19 precedenti. Al contrario si è registrato una 4,80 milioni e unin controtendenza se paragonato con il credito di 2,7 milioni della posizione nel 2017.A seguito di questi valori va tenuto conto della presenza di20% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, di cui circa il 50% fatturabile nell'esercizio in corso., Presidente del Consiglio di Amministrazione della società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture ha commentato l'anno affermando che ", confermando la ricorsività dei propri ricavi,e grazie all'acquisizione delle quote rimanenti della società slovena ACTUAL I.T. D.D. e del 75% della società di Roma S.J.S. ENGINEERING S.r.l. Quest'ultima operazione sta dando riscontri positivi sia in termini di sinergie che di operatività. Siamo presenti ormai in molti porti italiani (Livorno, Trieste, Ancona, Genova, Bari, Taranto tra gli altri) ed esteri (in Slovenia,Croazia, Montenegro, Azerbaijan e Giordania), proponiamo non solo le soluzioni di ingegneria per le infrastrutture portuali ma anche le nostre soluzioni software integrate per la digitalizzazione dei processi logistici. I risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 indicano una crescita del valore della produzione e una riduzione della marginalità dovuta alla contrazione dei prezzi in alcuni settori in cui il Gruppo opera. Intendiamo proseguire con le attività di M&A negli ambiti di riferimento e con gli investimenti nella digitalizzazione delle infrastrutture lungo la Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative). Ad oggi iI backlog di contratti in house supera i 47 milioni di euro e ci dà ampia visibilità sugli esercizi 2019, 2020 e 2021. Un dato certamente positivo per il Gruppo che ci sprona a perseguire lungo le direttrici di crescita sia sui mercati italiani che esteri".