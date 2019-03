DAZN, Altroconsumo chiede compensazione per i clienti del servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -delle partite promosse nell'offerta della piattaforma streaming. Dopo che società inglese ha visto materializzarsi nella giornata di ieri della sanzione da 500.000 euro a cura dell'Antitrust dell'Unione Europea per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio per la stagione 2018-2019, a farsi avanti è oggi l'associazione dei consumatori italiani che vede, nella sanzione della Vestager, il rafforzamento la propria azione a tutela della qualità di funzione video della piattaforma di streaming.responsabile relazioni esterne Altroconsumo, commenta la richiesta spiegando che "I mesi sono passati e DAZN si è consolidata sul mercato, ora dovrà trovare un modo per rispondere alle aspettative degli utenti. Per questo motivo incontreremo l'azienda dopodomani e cercheremo una via per far sì che i diritti, sia nel pregresso che nel futuro, siano rispettati e compensati".Lo slogan che recitava "quando vuoi, dove vuoi" del messaggio pubblicitario di Dazn si era trasformato, per problemi tecnici di funzionamento dell'app, in un vero incubo per i sottoscrittori del servizio che hanno trascorso il mese "gratuito di benvenuto" a cervar di vedere qualche immagine.