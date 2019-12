Dazi, USA e Cina vicini ad accordo commerciale

(Teleborsa) - USA e Cina vicini a un accordo sui dazi, a dispetto delle tensioni tra i due Paesi per le vicende di Hong Kong e lo Xinjiang. A dirlo è Bloomberg che cita una fonte vicina ai dossier.



La fonte, che ha chiesto di rimanere anonima, ha confermato che le dichiarazioni di Donald Trump su un possibile rinvio dei colloqui al dopo elezioni nel 2020 "non dovrebbero essere intese nel senso di uno stop ai colloqui", come si legge sul sito dell'agenzia.



Secondo la fonte, le recenti leggi approvate dagli USA sulle sanzioni rivolte alla Cina per violazione dei diritti umani a Hong Kong e nei confronti della minoranza musulmana uigura, non avrebbe avuto un impatto sulle trattative, tanto che i negoziatori statunitensi prevedono di chiudere un accordo prima che scatti l'aumento dei dazi il 15 dicembre.





