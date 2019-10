Dazi USA, Confagricoltura: più risorse per gestire impatto su import agroalimentare UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Laper gestire con efficacia l'impatto dei dazi aggiuntivi annunciati dagli Stati Uniti sulle importazioni di prodotti agroalimentari dalla UE. E'all'interno del bilancio dell'Unione". Lo ha detto il, in vista della riunione del Consiglio Agricoltura della UE, in programma a Lussemburgo il 14 ottobre, quattro giorni prima della prevista entrata in vigore dei dazi statunitensi.Oltre a quella del ministro Bellanova "da parte di altri Stati membri - precisa Giansanti - . Per fare fronte a queste istanze si può ricorrere al miliardo di euro che la Commissione aveva dichiarato essere disponibile per i settori più colpiti dall'accordo, sempre più contestato, con il Mercosur"."I dazi USA potrebbero anticipare di pochi giorni il recesso, sempre più probabile, a fine ottobre del Regno Unito dalla UE senza accordi - aggiunge il presidente di Confagricoltura -destinati al mercato britannico, a partire da quelli più deperibili, come nel caso dell'ortofrutta"."Dobbiamo fare in modo - conclude Giansanti - che le tensioni commerciali non finiscano per mettere in crisi intere filiere".