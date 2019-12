Dazi USA-Cina, Washington verso un rinvio

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti sarebbero pronti a rinviare l'aumento dei dazi sulle importazioni cinesi previsto al 15 dicembre. A dirlo è il Wall Street Journal che cita una fonte vicina ai negoziatori di entrambe le parti.



La stretta sull'import dovrebbe riguardare oltre 100 miliardi di merci in arrivo da Pechino, ma l'amministrazione Trump sta lavorando per arrivare a un primo accordo commerciale, spingendo il colosso asiatico a compare più prodotti agricoli statunitensi in modo da arrivare alla cosiddetta "fase uno", cioè alla sigla di una prima intesa.



La notizia ha impattato sui mercati che hanno risposto in modo positivo alle indiscrezioni del WSJ. In particolare, a Milano l'indice principale Ftse Mib guadagna lo 0,5% a 23.066 punti. Tra le blue chip maglia rosa ad Atlantia (+2,7%) sulle indiscrezioni di stampa che parlano di un possibile ingresso di Cdp nel capitale del gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA