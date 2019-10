Dazi, USA-Cina vicini a chiudere un primo accordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A dirlo è l'ufficio del rappresentante per il Commercio statunitense,, a seguito dell'incontro avuto insieme al rappresentante del Tesorocon il vice premier cinese"Hanno fatto progressi su questioni specifiche e le due parti sono vicine alla definizione di alcune sezioni dell'accordo", hanno detto dal Dipartimento del Commercio USA, assicurando che le con una "telefonata tra i capi negoziatori" a breve, ma senza dare altri dettagli.Dopo le tensioni degli ultimi mesi, queste ultime dichiarazioni aprono a una nuova fase in vista di unDa un lato ci sono le preoccupazioni dell'amministrazione Trump soprattutto sul, oltre alda parte di Pechino; dall'altro ci sonoe che stanno frenando il colosso cinese.L'atmosfera sembra però rasserenarsi. Lama non sono ancora stati bloccati quelli che dovrebbero partire il 15 dicembre.Pechino ha invece promesso di riprendere l'importazione di prodotti agricoli made in USA per un valore di 20 miliardi in un anno ma solo dopo lo sblocco delle trattative. Tutto fa pensare che la soluzione sia sempre più vicina, ma le incognite sono ancora troppe per dichiarare chiusa la partita.