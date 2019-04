Dazi USA-Cina: Trump incontra il vice premier cinese

(Teleborsa) - Donald Trump incontrerà il vice premier cinese Liu He per discutere dei dazi e, probabilmente, per siglare un accordo. La notizia, circolata sulla stampa USA, è stata confermata dalla Casa Bianca che specifica anche l'ora, le 16:30 ora locale: il presidente USA riceverà Liu He, in visita a Washington, nello Studio Ovale.



L'incontro arriva dopo giorni di segnali positivi sulla questione dazi: la stampa internazionale sostiene che i nodi maggiori siano stati sciolti e che rimanga solo da capire come attuare l'accordo.



Secondo Myron Brilliant, vicepresidente esecutivo per gli affari internazionali presso la Camera di commercio degli Stati Uniti citato dal Financial Times, il 90% dell'accordo sarebbe stato negoziato, ma rimarrebbe la parte più difficile, quel 10% che richiederebbe compromessi da entrambe le parti. © RIPRODUZIONE RISERVATA