Dazi, USA-Cina si impegnano ad attuare fase 1 dell'intesa

(Teleborsa) -dell'siglato a gennaio, malgrado la pandemia del Covid-19.Lo rende noto l'agenzia Xinhua, riferendo del colloquio telefonico avuto in mattinata dale le sue controparti statunitensi, il rappresentante per il Commercio americanoe il segretario al Tesoro americanoNel corso della telefonata, entrambe le parti hanno concordato sullatra i due Paesi in vista della prosecuzione delle trattative, impegnandosi aLa notizia arriva a stemperare la tensione tra i due governi, alimentata anche dalle accuse della Casa Bianca nei confronti di Pechino sulla gestione dell'emergenza coronavirus.Su questo fronte, lache esamini la risposta globale alla pandemia del Covid-19. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, precisando in conferenza stampa che l'iniziativa dovrebbe essere condotta "in modo aperto, trasparente e inclusivo" e al "momento più opportuno, quando la pandemia sarà finita".