(Teleborsa) -. A dirlo sono gli uomini più vicini a Donald Trump, tornato ad attaccare la Fed, a partire dal"Siamo fiduciosi, ci stiamo avvicinando alla fase finale dell'accordo", ha dichiarato ai giornalisti a margine degli incontri di primavera al Fmi.Mnuchin ha anche rilasciato una nota in cui si sottolinea"che ha portato a tariffe dannose, a un clima di incertezza e posto un freno all'economia globale".Per il Segretario al Tesoro USA, ormai si sarebbero: come ricorda la stampa a stelle e strisce, finora gli USA hanno spinto la Cina ad accettare un meccanismo che permetta a Washington di imporre tariffe alle merci cinesi se Pechino rinnegherà alcune parti dell'accordoIn quest'ottica sono dunque molto attese le due telefonate che lo stesso Mnuchin e Robert Lighthizer, rappresentante al commercio degli States, hanno in agenda nei prossimi giorni con gli omologhi cinesi sulle questioni finali e sulla necessità o meno di "ulteriori incontri".