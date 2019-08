Dazi Usa-Cina: appuntamento a settembre, accordo ancora lontano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è concluso il round ditra: si registrano, ma la strada che portasembra ancora decisamenteIl segretario al Tesoro,e il rappresentante per il commerciohanno dunque lasciatodove erano arrivati lo scorso 29 luglio - per fare rientro negliPer lale trattative sono stateperò, come riporta il Financial Times, ha poi risposto anche alla critiche didefinendocercare di faresulla Cina nel mezzo dei colloqui. Gli Stati Uniti dovrebbero mostrare maggioresecondo il portavoce del ministro degli esteri cinese,Anchelascia filtrare unsottolineando come la sessione sia stataconfermando l'impegno cinese ad acquistare prodotti agricoli statunitensi nel sottolineare come le discussioni si sono concentrate sui temi più controversi, dal trasferimento diLesi sono date appuntamento negliper il